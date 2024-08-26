طلب عاجل من جوميز قبل مواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جوزيه جوميز، تنظيم معسكر مغلق استعدادًا للموسم الجديد ولمواجهة فريق الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جوميز يطلب خوض 3 مباريات قبل مواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

ومن المُنتظر أن يقام المعسكر التدريبي للزمالك في مدينة الإسكندرية لمدة 10 أيام، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بشكل كامل للموسم القادم.

جوميز طلب تنظيم ثلاث مباريات ودية خلال فترة المعسكر لرفع جاهزية الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيواجه الزمالك فريق الشرطة الكيني، الذي تأهل لهذه المرحلة بعد تغلبه على فريق البن الإثيوبي بهدف دون رد في مباراة الإياب من الدور التمهيدي.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب البطولة، بعدما حقق التتويج في الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي.