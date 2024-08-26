نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم الزمالك يتبخر.. بن شرقي على أعتاب الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى مسؤولي نادي الزمالك في الفترة الحالية، أنباء عن اقتراب الصفقة المنتظرة داخل قلعة الفارس الأبيض هذا الصيف، والخاصة بالمغربي أشرف بن شرقي، من الرحيل إلى أحد أندية الدوري القطري في الموسم القادم.

ويعتبر بن شرقي في الفترة الحالية لاعب حر بعد رحيله عن صفوف الريان هذا الصيف عقب انتهاء عقده رسميا.

- بن شرقي يقترب من الدوري القطري

وتلقى اللاعب الدولي المغربي خلال الأيام الجارية، عرضا ضخما من أحد أندية دوري نجوم قطر، للحصول على خدمات اللاعب مجانا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت مصادر خاصة عن وجود مفاوضات متقدمة بين النادي القطري وأشرف بن شرقي، والذي سيبعده بشكل مؤكد عن خطوة عودته من جديد إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي الزمالك.

وأكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية، أن أزمة إيقاف قيد الفريق الأول ستنتهي في خلال 48 ساعه بشكل نهائي لنتمكن من تسجيل الصفقات الجديدة.

