نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاقد الهلال مع كانسيلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تعاقد مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وارتبط كانسيلو بالرحيل عن صفوف نادي مانشستر سيتي تمهيدًا لانضمامه إلى الهلال وسط اهتمام كبير من جانب مسئولي الزعيم بالتعاقد معه.

تفاصيل تعاقد الهلال مع كانسيلو

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن الهلال أصبح قريب للغاية من الحصول على خدمات كانسيلو تمهيدًا لضمه الفترة القايلة القادمة مع الفريق.

ومن المقرر أن يوقع كانسيلو على عقد مع الهلال لمدة ثلاث سنوات، وأن يبلغ انتقاله 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 متغيرات وعلى دفعتين.

