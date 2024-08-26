نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق "منتدى الإعلام الرياضي" يومي ٨-٩ سبتمبر بالقاهرة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات النسخة الأولى من "منتدى الإعلام الرياضي" يومي ٨-٩ سبتمبر بالقاهرة تحت عنوان "إعلام رياضي محترف"، ينعقد المنتدى بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة و"منتدى مصر للإعلام"، وشركة ثيرتي ديجري نورث وبالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية.

ويعد المنتدى هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، الذي يناقش التحديات التي تواجه الإعلام الرياضي، والسبل المهنية لمواجهة تلك التحديات، عبر عدد من الجلسات التفاعلية، وورش عمل يقودها مجموعة من أشهر الشخصيات الصحفية والإعلامية البريطانية، في مقدمتها الإعلامي الرياضي البارز بول مكارثي رئيس رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

ويقدم "مكارثي" ورشة عمل بعنوان "تحمل المسؤولية الشخصية"، كما يقدم توني باستور الرئيس التنفيذي لشركة "جولهانجر بودكاستس" ورشة عمل بعنوان "قوة البودكاست"، ويقدم "جيف شريفز" أحد أشهر مراسلي شبكة "سكاي سبورتس" على مدار تاريخها ورشة عمل بعنوان "فن المقابلة"، بينما يقدم "جيري كوكس" الرئيس التنفيذي لوكالة "هايترز" الرياضية ورشة عمل بعنوان "كن متنوع، وكن متعدد الوسائط"

كما يقدم "جويل بيا" المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تشيكي سبورت" ورشة عمل بعنوان "إدارة وحش وسائل التواصل الاجتماعي"، وتقدم "أليسون بندر" مقدمة البرامج التليفزيونية والمراسلة بالعديد من الشبكات الرياضية العالمية ورشة عمل بعنوان "كن أفضل علامة تجارية لنفسك"

ومن الجانب المصري، يشارك في فعاليات وورش المنتدى لفيف من أصحاب الخبرات العريضة والأسماء البارزة في الإعلام الرياضي المصري، وفي مقدمتهم الصحفي والإعلامي الكبير حسن المستكاوي، والناقد الرياضي فتحي سند.

