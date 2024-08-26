مصر تحصد 3 ميداليات في اليوم الأول من بطولة العالم للتايجي في سنغافورة

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أحمد جودة - القاهرة - حصد المنتخب المصري للووشو كونغ فو على 3 ميداليات متنوعة خلال منافسات اليوم الأول من بطولة العالم الرابعة للتايجي المقامة حاليا في سنغافورة. وحصد اللاعب يوسف محمود كمال على الميدالية الذهبية كما فاز يوسف عبد الرحمن بالميدالية الفضية فيما فازت اللاعبة روجى علاء بالميدالية البرونزية.

وشهد حفل افتتاح بطولة العالم الرابعه للتايجى بسنغافورة السفير المصرى بسنغافوره السفير أحمد مصطفى وشريف مصطفى رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الإتحاد الدولي للووشو كونغ فو والدكتور أحمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الإتحاد. فيما تضم بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة العالم الرابعة للتايجي بسنغافورة الدكتور أحمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الإتحاد وإداري البعثة وحسن خليفة مدرب منتخب مصر فيما تضم قائمة اللاعبين يوسف محمود كمال، يوسف عبد الرحمن علي، جون سعد أمون، ملك إبراهيم محمد، روجى علاء السعيد، سما محمد سيد.

