نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم محمد علي بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من الإعلان بشكل رسمي عن صفقة النجم التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب خط وسط فريق فرينكفاروزي المجري، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية

حيث كشفت تقارير صحفية منذ ساعات قليلة، أن النادي الأهلي أتم اتفاقه مع التونسي محمد بن رمضان، للانضمام بشكل رسمي إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض رحيل المالي أليو ديانج، الذي رحل عن القلعة الحمراء، منتقلا إلى نادي الخلود السعودي.

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة بن رمضان رسميا

وبحسب ما كشفه موقع وإذاعة نسمه سبورت التونسية، فإن النجم التونسي محمد علي بن رمضان وقع رسميا مع النادي الأهلي.

وتابع الموقع، أن النجم التونسي، من المقرر أن يصل إلى القاهرل خلال ساعات، من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي والانضمام بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأهلي، ليكون ثاني صفقات المارد الأحمر الصيفية.

