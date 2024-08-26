نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراجة في برشلونة بشأن أزمة أولمو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن بشرى سارة لجماهير نادي برشلونة، بشأن أزمة النجم الإسباني داني أولمو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المنضم حديثا إلى صفوف النادي الكتالوني.

حيث أعلن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، التعاقد مع داني أولمو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف فريق لايبزيج الألماني.

برشلونة يفشل في قيد أولمو

ولم تكتمل سعادة نادي برشلونة، بضم أولمو، حيث لم ينجح النادي في قيد اللاعب خلال أول جولتين من بطولة الدوري الإسباني، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

انفراجة في برشلونة بشأن أزمة أولمو

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مسئولي نادي برشلونة الإسباني، في مفاوضات جادة ومتقدمة شركة عملات أوكرانية، لشراء جزء من ملكية ستوديوهات برشلونة.

حيث من المقرر أن تتكلف الشركة، بجزء من الأموال التي كان من المفترض أن يدفها صندوق "Libero" الألماني، وبذلك فمن المقرر أن يزداد الوضع استقرارا بالنسبة للنادي بشأن أزمة قانون اللعب المالي النظيف.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن فريق برشلونة يستعد لمواجهة رايو فايكانو، مساء غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وذلك عند الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي

