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أحمد جودة - القاهرة - سيخوض الاتحاد، بطل الموسم قبل الماضي، اختبارًا حقيقيًا مبكرًا في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يستضيف التعاون في جدة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثانية التي تنطلق الثلاثاء بثلاث مباريات.

الاتحاد يستهل الجولة الثانية.. والهلال يستضيف ضمك

وأنهى التعاون، الذي افتتح الموسم بالفوز 1-0 على ضيفه الفيحاء، الموسم الماضي في المركز الرابع متفوقا بخمس نقاط على الاتحاد صاحب المركز الخامس.

وسجل حسام عوار هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح الاتحاد فوزًا صعبًا 1-0 على مضيفه الخلود لينقذ فريق المدرب الفرنسي لوران بلان من التعثر في مباراته الافتتاحية في الدوري.



وواصل الاتحاد تدريباته الأحد بعد العودة من القصيم عقب الفوز على الخلود، فيما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها لويز فيليبي تعرضه لإصابة طفيفة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى.

ولا شك أن بلان لا يزال يتعرف على الفريق خاصة وأنه تعاقد مع قطب جدة الشهر الماضي، وتُعد مواجهة التعاون مهمة وصعبة للاتحاد.

واستأنف التعاون تدريباته تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا عقب منحه اللاعبين إجازة يوم السبت الماضي.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها وليد الأحمد تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية مما يعني غيابه عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع.

وأصيب محمد الكويكبي بتمزق من الدرجة الثانية أيضا لكن في العضلة الأمامية وسيغيب ثلاثة أسابيع كذلك.

وتنطلق الجولة الثلاثاء بمواجهة الأهلي جار الاتحاد في جدة مع الفتح في الأحساء، وذلك بعد فوزه 2-0 على العروبة فيما يلعب الرائد مع القادسية.

وفي اليوم ذاته سيسافر النصر إلى بريدة لمواجهة الفيحاء من أجل تعويض تعثره في الجولة الأولى بالتعادل 1-1 على أرضه أمام الرائد.

وفي أهم مباريات الأربعاء يستضيف الهلال حامل اللقب فريق ضمك وذلك بعد فوزه الكبير 3-0 على مضيفه الأخدود في الجولة الأولى يوم السبت الماضي.

وفرض الهلال هيمنته وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، محذرًا كافة منافسيه خاصة وأنه لم يتأثر بالغيابات التي يعاني منها.

وفي ظل انتظار عودة نيمار، منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي، افتقد فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس خدمات المهاجم البرازيلي مالكوم والمدافع سعود عبد الحميد الذي يقترب من الرحيل إلى روما الإيطالي.

لكن ثنائية الصربي ألكسندر ميتروفيتش وهدف آخر من مواطنه سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش منحت حامل اللقب فوزه الأول في الدوري.

ويلتقي في اليوم ذاته الاتفاق مع الأخدود والوحدة مع العروبة، فيما تختتم الجولة يوم الخميس بثلاث مباريات، إذ يلعب الرياض مع الخلود ويستضيف الخليج فريق الشباب بالإضافة لقمة الاتحاد والتعاون.

