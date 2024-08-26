نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم يوفنتوس يتنازل عن طلباته للانتقال إلى برشلونة.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإسبانية أن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أخبر ناديه برغبته بالانتقال إلى برشلونة بعد وصوله مع الإدارة لطريق مسدود في عملية تجديد عقده.

انتصر فريق برشلونة في المباراة الأولى بالليجا على فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف تحت قيادة فنية لهانزي فيلك، ثم على اتلتيكو بلباو في الجولة الثانية، بينما استطاع موتا مدرب السيدة العجوز الجديد من الفوز على كومو في افتتاحية الكالتشيو بثلاثية نظيفة.

يسعى برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانزي فيلك للعودة إلى منصات التتويج بعد موسم صفري، انتهى بتوجيه الشكر إلى تشافي هيرنانديز أسطورة النادي.

صحافة إسبانيا تكشف تضحيات كييزا للخروج من جحيم اليوفي

أوضحت الصحافة أن علاقة كييزا بالإدارة الحالية في اليوفي والمدير الفني تياجو موتا انهارت، فاللاعب رفض كل عروض التجديد والجهاز الفني قرر تجميده لنهاية الموسم على دكة البدلاء.

أضافت هذه التقارير أن كييزا على استعداد لتخفيض راتبه من ٦ مليون إلى ٤ مليون، حتى يتمكن البلوجرانا من إتمام الصفقة وقيده ولا يتضرر من الأزمة المالية التي بالنادي،

اتمت حديثها أن كييزا أخبر إدارة برشلونة بموافقته على كل طلباتهم، لإتمام عملية الانتقال سريعًا، لرغبته في اللعب بعد علاقة مسدودة مع السيدة العجوز.

