نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميدو يكشف مفاجأة جديدة بشأن مستقبل زيزو مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الفارس الأبيض يحتاج من 5 إلى صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بجميع مراكز الملعب ولا بد من توفير مجلس الإدارة بعض الموارد المادية لإتمام تلك الصفقات فى أسرع وقت ممكن.

ميدو: الأولوية لدى مسئولي الزمالك التجديد لـ زيزو.. وبيان مرتقب

قال أحمد حسام ميدو خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم قائلًا: "هناك بيان سوف يصدر اليوم من نادى الزمالك بشأن أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق".

وتابع: "علمت ذلك خلال حديثى مع أحد مسئولى النادى صباح اليوم وأتمنى الإحتفاظ باللاعب خلال الفترة المقبلة حيث لا يوجد لاعب قادر على تعويضه بالفريق وعلى الأقل خلال الموسم الذى يتبقى فى عقد اللاعب وأثناء تلك الفترة توفير مبلغ مالى قادر على تجديد عقده مره أخرى ".

وأشار ميدو: "الزمالك يحتاج التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى وأيضًا حارس مرمى ولاعب خط وسط دفاعى وهجومي وجناح أيسر وحارس مرمى".