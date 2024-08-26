سيف الجزيري يحصل على جنسية دولة أجنبية

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أحمد جودة - القاهرة - حصل سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الجنسية الثانية له من دومينيكا والتي تعد ضمن إحدى دول أمريكا الشمالية.

الجزيري يحصل على جنسية دولة دومينيكا

نشر سيف الدين الجزيري فيديو عن حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عبر انستجرام، والذي أعلن عن سعادته من خلاله بحصوله على جنسية، دولة كومنولث دومينيكا، إحدى دول أمريكا الشمالية.

وجدير بالذكر أن سيف الدين الجزيري وهو لاعب كرة قدم تونسي ومهاجم متميز ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك و‌منتخب تونس لكرة القدم.

وفي سياق آخر، كانت بعض التقارير قد أكدت على تلقي سيف الجزيرى عرضًا رسميًا من قبل أحد أندية الدورى الإماراتي بقيمة 2 مليون و500 ألف دولار.