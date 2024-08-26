نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاميس رودريجيز يعود إلي الدوري الإسباني من بوابة هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح رايو فاليكانو الإسباني، في حسم صفقة انتقال الكولومبي المخضرم خاميس رودريجيز، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي الإسباني عن إتمام التعاقد مع خاميس رودريجيز، لتعزيز صفوف الفريق، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق ساوباولو البرازيلي.

رايو فاليكانو يضم خاميس رودريجيز

ووقع قائد منتخب كولومبيا البالغ من العمر 33 عاما علي عقود انتقاله إلي رايو فاليكانو حتي يونيو 2025، مع إمكانيه التمديد لموسم آخر، بعدما أجتاز الفحوصات الطبية.

ولا يعد رودريجيز غريبا على أجواء الدوري الإسباني، حيث لعب ضمن صفوف ريال مدريد لمدة 3 مواسم قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني علي سبيل الإعارة في صيف 2017، ثم عاد مرة أخرى إلي صفوف الملكي لمدة موسم واحد، وانضم بعد ذلك إلي إيفرتون الإنجليزي في صفقة انتقال حر عام 2020.