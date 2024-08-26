نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمت الصفقة.. تفاصيل تعاقد روما الإيطالي مع سعود عبد الحميد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات تعاقد نادي روما الإيطالي مع اللاعب سعود عبد الحميد لاعب نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويهتم روما بتعزيز صفوف فريقه خلال الفترة القادمة من خلال التعاقد مع لاعبين جدد ويرى النادي أن صفقة سعود ستكون مفيدة جدًا.

تفاصيل تعاقد روما مع سعود عبد الحميد

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن سعود عبد الحميد وصل إلى إيطاليا لإتمام انتقاله إلى نادي روما للعب معه الفترة القادمة.

كما شددت التقارير على أن وصول سعود عبد الحميد إلى روما سيكون مقابل 3 مليون يورو قادمًا من نادي الهلال السعودي بعقد يمتد إلى أربع سنوات.

وانضم صاحب الـ25 عاما إلى الهلال قادما من الاتحاد خلال صيف 2022 وفاز مع "الزعيم" بلقب الدوري السعودي للمحترفين (مرتين)، كأس الملك (مرتين)، السوبر السعودي (مرتين).