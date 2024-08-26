نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة انتقال راموس إلى نادي العروبة السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي العروبة مع مدافع ريال مدريد وإشبيلية السابق سيرجيو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط إسم راموس باللعب مع نادي العروبة خلال الفترة القليلة القادمة وسط سعي النادي لتعزيز صفوف فريقه من أجل التألق.

حقيقة تعاقد العروبة مع سيرجيو راموس

ووفقًا لما قاله الصحفي الموثوق سانتي أونا، فإن نادي العروبة السعودي في مراحل متقدمة للغاية بشأن التوقيع مع راموس والإعلان سيكون الفترة القليلة القادمة.

وكان راموس قد رحل عن صفوف إشبيلية في نهاية الموسم الماضي، وأصبح لاعبا حرًا ومن حقه التوقيع لأي نادٍ مجانا ومن المتوقع أن تكون الساعات القليلة القادمة حاسمة في مصيره.