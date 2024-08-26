وكيل أوسيمين يحسم جدل انتقاله إلى أهلي جدة

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أحمد جودة - القاهرة - رد كاليندا وكيل أعمال النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي، على اهتمام أهلي جدة السعودي بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكيل أوسيمين يرد على عرض أهلي جدة

أكد أن فيكتور لا يزال لاعبًا في صفوف نابولي، وتم تجديد عقده مؤخرًا بالاتفاق بين الجانبين، موضحًا أنه صنع التاريخ مع الفريق الإيطالي.

وتابع: "عندما كانت هنالك عروض كبيرة هذا العام أيضًا قبلنا قرارات النادي بشأن مصيره، وكما قلت سابقًا، فإن فيكتور ليس مجرد شحنة يتم إرسالها بعيدًا لإفساح المجال للتعاقدات الجديدة".

واستكمل: "تم اختيار فيكتور كافضل لاعب أفريقي لهذا العام، والثامن في سباق الكرة الذهبية، ولا يزال لديه الكثير ليُقدمه في أوروبا، نطالب بالاحترام والتقدير".

جدير بالذكر أن فيكتور أوسيمين قد ارتبط بالرحيل عن نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل إتمام صفقات أخرى.