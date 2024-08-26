نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر فليك.. برشلونة يفاوض مدافع باير ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي برشلونة، اهتمامه بالتعاقد مع أحد لاعبي باير ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بتوصية من المدرب هانسي فليك.

برشلونة يريد جوناثان تاه

ذكر الصحفي الألماني فلوريان بلتنبيرج التابع لشبكة “سكاي سبورتس”، إن برشلونة يستكشف إمكانية التوقيع مع جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن.

وقال بلتنبيرج، إن جوناثان تاه لا يريد تجديد عقده مع باير ليفركوزن، واللاعب مطلوب أيضًا في بايرن ميونخ.

وأشار توني خوانمارتي، الصحفي التابع لصحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى إن إدارة برشلونة مهتمة بضم جوناثان تاه في حال رحيل إريك جارسيا عن صفوف الفريق الكتالوني.

ولفت خوانمارتي، إلى إن جوناثان تاه صاحب الـ "28 عامًا" عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي بعام 2025، وقد يرحل هذا الصيف بمقابل 20 مليون يورو.