نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينتقل جواو كانسيلو إلي الهلال السعودي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن توصل الهلال السعودي إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات نجمه البرتغالي جواو كانسيلو في فترة الانتقالات الصيفية.



ولفت الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس فإن الهلال حاول استغلال وضع كانسيلو لاستقطابه إلى صفوفه في الفترة الحالية بعدما عاد من فترة الإعارة من برشلونة الإسباني وفي ظل خروجه من خطط الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن البرسا كان يريد التعاقد مع كانسيلو مرة أخرى لكن وضعه المالي لم يساعده مما جعل الهلال يتحرك ويتفق مع المان سيتي على التعاقد مع كانسيلو مقابل 25 مليون يورو.



وأوضح فابريزيو رومانو أن الهلال يعرض على كانسيلو عقدًا مدته ثلاث سنوات يحصل بموجبه على راتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو لكن كانسيلو لم يوافق على العرض حتى الآن.



وأكد فابريزيو رومانو أن مانشستر سيتي والهلال ينتظران كلمة كانسيلو وقراره بخصوص الأمر قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن كانسيلو البالغ من العمر 30 عامًا يرتبط بعقد مع إدارة مانشستر سيتي يمتد حتى نهاية يونيو 2027 ويبلغ سعره في سوق اللاعبين 25 مليون يورو بالفعل وهو نفس المبلغ الذي اتفق عليه مانشستر سيتي مع الهلال مقابل بطاقة كانسيلو.