نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حيلة برشلونة لتسجيل أولمو قبل مواجهة فاليكانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت العديد من التقارير الصحفية مساء اليوم الاثنين أن إدارة نادي برشلونة الإسباني نجحت في التوصل إلى حل لتسجيل لاعب الفريق داني أولمو خلال الفترة المقبلة معه.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية كبرى تهدد طريقه في تسجيل لاعبه الجديد أولمو والقادم من صفوف نادي لايبزيج الألماني.

ولعب برشلونة جولتين في الليجا دون أن يحصل على خدمات نجم إسبانيا وذلك بسبب عدم تسجيله لانتكاسات عديدة في سلم رواتب اللاعبين.

تطورات تسجيل داني أولمو مع برشلونة

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن برشلونة نجح بالفعل في تسجيل اللاعب داني أولمو والذي سيكون متاحًا للعب مع الفريق ضد رايو فالكيانو غدًا بالدوري الإسباني.

وأكدت التقارير أن طريقة تسجيل أولمو جاءت على حساب غياب الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة وبذلك سيكون ذلك التسجيل مؤقت حتى 31 ديسمبر.

يذكر أن برشلونة يلاقي رايو فاليكانو غدًا الثلاث لحساب منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.