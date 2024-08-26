عاجل.. تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تياجو موتا، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة هيلاس فيرونا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي 2024-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: ميشيل جريجوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا، فيدريكو جاتي، جليسون بريمر، خوان كابال.

خط الوسط: نيكولو فاجيولي، مانويل لوكاتيلي، كينان يلدز،

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، أندريا كامبياسو، مبانجولا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق محمد الشامسي.