نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتخذ خطوة مبدئية لخطف صفقة كييزا من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي ليفربول، رغبته في التعاقد مع فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس من أجل تدعيم مركز خط الوسط وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفربول يستكشف صفقة كييزا

كشف الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس" للتواصل الاجتماعي، إن نادي ليفربول يتقدم بمبادرة مبدئية لضم فيديريكو كييزا كخيار محتمل للأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وقال رومانو، إن كييزا متاح في سوق الانتقالات حيث أجرى ليفربول اتصالًا اليوم من أجله.

ويستكشف نادي ليفربول، شروط الصفقة حيث سيكون كييزا حريصًا على خطوة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت دخول برشلونة في مفاوضات رسمية من أجل الحصول على خدمات كييزا، الذي بات متاحًا في سوق الانتقالات الحالية حيث يريد يوفنتوس إيجاد عرض مناسب له.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تطورات جديدة بشأن كييزا بعد دخول ليفربول سباق التعاقد معه بجانب برشلونة.