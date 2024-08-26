نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم يوفنتوس يشعل الصراع بين ليفربول وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعي ليفربول الإنجليزي في تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن ليفربول دخل في مفاوضات مكثفة مع الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس لضمه قبل غلق الانتقالات الحالية.

وأكد رومانو أن الريدز حصل علي اتفاق مبدئي من جانب الإيطالي كييزا للانتقال إلي صفوف الفريق في الموسم الحالي.

وأضاف أن الجناح الإيطالي البالغ من العمر 26 عاما يرغب في خوض تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

ليفربول يكثف مفاوضاته لضم فيديريكو كييزا

بينما أكدت تقارير إنجليزية عن وصول ليفربول لاتفاق مع كييزا علي كافة الأمور المالية والتعاقدية، تمهيدا للانضمام بشكل رسمي للفريق.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي وجود اهتمام من جانب برشلونة الإسباني بضم فيديريكو كييزا في الميركاتو الحالي.

ويرغب الجناح الإيطالي في الرحيل عن صفوف اليوفي، بعد انهيار علاقته مع المدير الفني للفريق تياجو موتا.

وشارك كييزا مع اليوفي الموسم الماضي في 37 مباراة، أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.