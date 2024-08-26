نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستنسن وسيلة برشلونة لتسجيل الصفقة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على اتجاه برشلونة الإسباني إلى حل جديد من أجل تسجيل عقد نجمه الجديد داني أولمو الذي تعاقد معه في فترة الميركاتو الصيفي قادمًا من لايبزيج الألماني.



ولفتت شبكة ARA الإسبانية أن داني أولمو انضم كتيبة الألماني هانز فليك في برشلونة لكنه لم يكن يشارك مع الفريق في أول مباراتين في الدوري المحل أمام فالنسيا وأتلتيك بلباو بسبب عدم تسجيل عقده في رابطة الدوري الإسباني.



وأفادت الشبكة الإسبانية بأنه توجد حيلة جديدة يسعى برشلونة من خلالها لتسجيل عقد أولمو، حيث يريد البرسا تسجيل عقد أولمو بدلًا من الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي يعاني من إصابة في الوقت الحالي.



وأكدت الشبكة الإسبانية أن برشلونة تحرك بالفعل وأرسل إلى رابطة الدوري الإسباني الوثائق اللازمة لتأكيد إصابة كريستنسن.



وأوضحت الشبكة الإسبانية أن برشلونة يريد الاستفادة من راتب مساحة كريستينسن الذي لن يتمكن من المشاركة مع النادي بسبب الإصابة في توفير مساحة لتسجيل عقد أولمو.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن برشلونة أرسل التقرير قبل مباراة الجولة الثانية أمام أتلتيك بلباو لكنه لم يتلق أي رد من رابطة الليجا حتى الآن مع العلم أن النادي الكتالوني سيلعب غدًا الثلاثاء أمام رايو فاييكانو ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الليجا.