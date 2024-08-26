ماركوس ألونسو يقترب من الانتقال لهذا النادي

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب الإسباني ماركوس ألونسو ظهير برشلونة السابق، من الانضمام إلى صفوف سيلتا فيجو، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير إسبانية، أن سيلتا فيجو حصل علي اتفاق نهائي من جانب ماركوس ألونسو علي الانتقال إلي صفوف الفريق في الميركاتو الجاري.

وأضافت أن الإسباني ألونسو سينتقل إلي صفوف سيلتا فيجو في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع فريقه السابق "برشلونة".

سيلتا فيجو يقترب من ضم ماركوس ألونسو

وأكدت أن ظهير برشلونة السابق سيوقع علي عقود انتقاله إلي الفريق الإسباني خلال الأيام القادمة، حتي يونيو 2025.

وانتقل ماركوس ألونسو البالغ من العمر 33 عاما إلي صفوف البارسا صيف 2022 قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.