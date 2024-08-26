غانم سلطان: مجلس الزمالك يسدد غرامات متراكمة.. والشفافية هي الحل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد غانم سلطان نجم الزمالك السابق، أن الفترة الحالية هي الأصعب للقلعة البيضاء بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

غانم سلطان: الشفافية مع جماهير الزمالك هي الحل

قال غانم سلطان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، النادي يعاني من أزمة مالية وتراكم الديون والغرامات للاعبين ومدربين سابقين.

وأضاف: “حتى هذه اللحظة يسدد المجلس الأبيض الديون المتراكمة على القلعة البيضاء، ويسعى لحل أزمة إيقاف القيد”.

وأتم تصريحاته قائلًا: “الشفافية مع جماهير الزمالك هي الحل لكشف كافة الأزمات المالية التي يعاني منها النادي”.