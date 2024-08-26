نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي يوفنتوس من تحقيق الفوز أمام نظيره هيلاس فيرونا بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي" في ثالث جولات الكالتشيو.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

افتتح دوشان فلاهوفيتش أول أهداف اللقاء لصالح يوفنتوس في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من كينان يلدز إلى فلاهوفيتش الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نيكولو سافونا الهدف الثاني لصالح يوفنتوس في الدقيقة 39، بعد عرضية من مبانجولا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سافونا برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز دوشان فلاهوفيتش التقدم بالهدف الثالث لصالح يوفنتوس والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء، نفذها فلاهوفيتش بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.