نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| لم يكن مساعدًا لـ كولر.. الأهلي يرد على تصريحات خالد الجوادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة وضعه داخل الفريق وأن تواجده لم يكن بصفة مترجم فقط وكان بوضع مساعد وأحد أعضاء الجهاز الفني.

ووجه مسؤولي القلعة الحمراء الشكر إلى خالد الجوادي نهاية الموسم المنتهي بعد الاتفاق مع مارسيل كولر.

الأهلي يكذب خالد الجوادي

وأكد الإعلامي محمد المحمودي، مقدم برنامج هاتريك عبر أون تايم سبورتس:" حصلت على رد من مجلس إدارة النادي الأهلي واللجنة الإعلامية بشأن تصريحات خالد الجوادي مترجم كولر".

وتابع: "الرد جاء أن هذا الأمر لم يحدث كان مترجمه ومرافقه فقط والدليل في ذلك وقت تقديم الاستقالة تم الإعلان رسميا عن قبول استقالة المترجم خالد الجوادي وليس عضو الجهاز الفني".

وواصل: "لو كان الجوادي عضوا في الجهاز الفني لماذا لم يجلس مع سامي قمصان في المباريات الأخيرة التي قاد بها الفريق في نهاية الدوري وكان في المدرجات، وعند الاستفسار عن سبب وجوده قال أنه يترجم التصريحات للمدرب في المؤتمر".

وأشار:" في كل قوائم المباريات يتم إدراج الجوادي كمترجم للمدير الفني، والمجلس أكد لن لا يوجد أي عقد مساعد لخالد الجوادي كما ذكر".

واختتم: "طلبت من خالد الجوادي إرسال نسخة من العقد الذي تحدث عليها لعرضها ولم يحدث حتى الآن، ولكن الشئ الذي حدث هو أن كولر في فترة معينة طلب من وكيله ضم الجوادي ضمن جهازه لكن لم يتم تفعيل ذلك".