نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعود عبدالحميد يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت جريدة الشرق الأوسط اللندنية عن اجتياز نجم الهلال والمنتخب السعودي سعود عبد الحميد، للفحص الطبي الذي خضع له قبل ساعتين في العاصمة روما، بنجاح.



وجاء ذلك الفحص تمهيدًا لانتقال اللاعب السعودي إلى نادي روما الإيطالي قبل توقيع عقده الرسمي صباح الثلاثاء.

ووفق ما أفاد به الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فيكلف التعاقد مع سعود عبد الحميد، روما، 2.5 مليون يورو تقريبًا.

ويذكر أن االلاعب السعودي، البالغ من العمر 25 عامًا، يعد أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن حول العالم، حسب البرتغالي جواو كانسيلو.