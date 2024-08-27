نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشوار الإسماعيلي وزد في كأس مصر قبل مواجهة نصف النهائي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لمواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره زد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

ويستعرض التقرير التالي مشوار الفريقين في كأس مصر 2023/2024 قبل مواجهة اليوم المرتقبة.

مشوار الإسماعيلي في كأس مصر قبل مواجهة زد

يطمح إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي في تخطي عقبة زد، والوصول إلى نصف نهائي كأس مصر، لمصالحة الجماهير بعد موسم سيء خلال منافسات الدوري الممتاز.

وحقق فريق الإسماعيلي الفوز على حساب نظيره نادي القناة، خلال منافسات دور ال 32 من مسابقة كأس مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف بعدما امتدت المباراة للوقت الإضافي، فيما حقق الفوز على حساب نظيره سموحة في دور ال 16 بهدفين مقابل هدف.

وتأهل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه على حساب نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9 ضمن منافسات ربع نهائي البطولة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مشوار زد في كأس مصر قبل مواجهة الإسماعيلي

يسعى فريق زد الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، لتحقيق إنجاز خلال ظهوره الأول ببلوغ المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر 2023/2024.

افتتح فريق زد منافسات في بطولة كأس مصر بالفوز على حساب نظيره الداخلية ضمن منافسات دور ال 32 بهدفين مقابل هدف، فيما حقق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كيلوباترا بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس مصر.

وفي نفس السياق فاز فريق زد على حساب نظيره فريق مودرن سبورت بهدف نظيف، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد زد في كأس مصر

يستضيف ملعب استاد الإسماعيلية، مواجهة الإسماعيلي ضد نظيره زد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر 2023/2024.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

وتُذاع مباراة الإسماعيلي ضد فريق زد إف سي، عبر مجموعة قنوات اون نايم سبورت المالك الحصري لمباريات مسابقة كأس مصر، فيما يسبق المباراة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الرياضة في مصر.