نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محرز يتصدر تشكيل أهلي جدة أمام الفتح في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الفتح اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الحالي بستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

موعد مباراة أهلي جدة والفتح في دوري روشن

وتنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة والفتح مساء الثلاثاء في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:45 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أهلي جدة أمام الفتح في دوري روشن

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: مجرشي، ديميرال، ايبانيز، الحريجي.

خط الوسط: الجهني، كيسي، محرز.

خط الهجوم: فيرمينو، فيجا، دارسي.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والفتح في دوري روشن

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.