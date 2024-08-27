نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بيراميدز بالنصف النهائي من منافسات بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة المصري البورسعيدي ضد نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجاري بملعب الجيش ببرج العرب.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر نسخة 2024 يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.