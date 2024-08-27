نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عادل حكمًا لمباراة المصري وبيراميدز في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويضم الطاقم محمد عادل حكمًا للساحة ومعه سامي هلهل ويوسف البساطي كمساعدين، أحمد ناصر حكما رابعا، فيما يتولى طارق مجدي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله رجب محمد.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.