نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الفيحاء اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الحالي بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والفيحاء مساء الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب النصر والفيحاء في دوري روشن

ويحتل العالمي المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد نقطة بعد تعادله بالمباراة الأولى ولم يفوز أو يخسر بينما يأتي نظيره الفيحاء في المركز الثالث عشر دون نقاط حيث هزم ولم يتعادل أو يفوز.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء في دوري روشن

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: الغنام، لاجامي، لابورت، تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش، الخيبري، اوتافيو.

خط الهجوم: رونالدو، تاليسكا، ماني.