نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره فريق الفتح اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الحالي بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والفيحاء مساء الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب النصر والفيحاء في دوري روشن

ويحتل العالمي المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد نقطة بعد تعادله بالمباراة الأولى ولم يفوز أو يخسر بينما يأتي نظيره الفيحاء في المركز الثالث عشر دون نقاط حيث هزم ولم يتعادل أو يفوز.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.@الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.