نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم مواجهات هامة وقوية اليوم الثلاثاء الموافق 27-8-2024 ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويواجه فريق الإسماعيلي نظيره زد، على استاد الإسماعيلية، فيما يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره بيراميدز على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر

وتنطلق مباراة فريق الإسماعيلي ضد نظيره زد، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

وتأهل فريق الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، فيما حسم فريق زد تأهله عقب تخطي مودرن سبورت بهدف دون رد.

وفي نفس السياق تنطلق صافرة مباراة فريق المصري البورسعيدي ضد نظيره بيراميدز، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وتأهل فريق المصري البورسعيدي إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز الذي حققه على حساب نظيره فاركو، بهدف دون رد، فيما فاز فريق بيراميدز على حساب نظيره الجونة برباعية نظيفة.

حكام مباريات اليوم في نصف نهائي كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة الإسماعيلي وزد في نصف نهائي كأس مصر.

ويعاون البنا كلا من هاني عبد الفتاح وهاني خيري، إلى جانب السيد شعبان حكما رابعا، ومحمود ناجي حكمًا لتقنية الفيديو، وأسامة عبد اللطيف حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

وفي نفس السياق، يدير محمد عادل مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز تحكيميا، ويعاونه كلا من سامي هلهل ويوسف البساطي، وأحمد ناصر حكما رابعا، طارق مجدي حكما لتقنية الفيديو، ورجب محمد حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس مصر

ومن المقرر أن يتلقى الفائزان من مواجهتي اليوم في نهائي بطولة كأس مصر 2024 والمقرر إقامتها يوم 30 أغسطس الجاري، فيما يشارك الفائز بلقب كأس مصر ببطولة السوبر المصري والتي تستضيفها دولة الإمارات.

تذاع مباريات كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورتس الرياضية، المالك الحصري لمباريات بطولة كأس مصر والدوري المصري، ويسبق المباريات ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الرياضة والتحليل رياضي في مصر.