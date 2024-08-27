نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: مشهد صلاح وسمرة.. هروب حازم.. أرض النفاق.. نفسية مبابي.. حبر على ورق.. بطل مظلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي، في سطور موجزة.

اعتذار كلوب



يقول حازم إمام، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، اعتذر عن حديثه عن إصابة محمد صلاح مع منتخب مصر إعلاميًا، لكن في مصر تعرضنا لهجوم واتهامات، أننا لا نستطيع السيطرة على محمد صلاح.. "على رأي الفنان باسم سمرة ألااااه ما دي الحقيقة يا كابتن".

إعلام رياضي محترف



تنطلق فعاليات النسخة الأولى من "منتدى الإعلام الرياضي" يومي ٨-٩ سبتمبر بالقاهرة تحت عنوان "إعلام رياضي محترف".. "فكرة حلوة وأتمنى توصياتها تخرج لنور حيز التنفيذ.. ليس حبر على ورق فقط".

هروب حازم



في حديث الموهوب الخلوق حازم إمام مع الزميل القدير "المحمودي"، شدد أسطورة الزمالك أنه لن يعمل في منصب عام مرة أخرى بسبب الضغوط.. "يا كابتن حازم مفيش نجاح من غير ضغط.. لازم تدرس عشان تتطور في النقطة دي! نحتاج للكوادر".

أرض النفاق



تمر الأيام وربما السنين ولم يعلن عن أي شيء ملموس من اللجان التي تعقد بشكل طارئ للتحقيق في مهازل الرياضة المصرية.. "على رأي الفنان فؤاد المهندس في فيلم أرض النفاق واللجنة عملت لجنة".

رسالة مبابي

كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد فشل في التسجيل أول مباراتين.. الجميع يتعجل ذلك وربما اللاعب يشعر بذلك لكن رسالة رئيس النادي جاءت داعمة في توقيت مهم.. "قال لمبابي كنت قريبًا جدًا من التسجيل في عدة محاولات، لا شك أنك ستسجل في المباراة المقبلة.. صدقوني الدعم النفسي مهم".



بطل مظلوم



قررت في “ع الطاير”، أن نسلط الضوء على أبطال تستحق.. لذا ساعدني وأرسل لي أي بطل يستحق.

عبد الرحمن حسين.. استمر يا بطل

كل يوم بطل.. مصر ولادة، لكن لا نعرف عنهم شيء، هذا الأمر يحزنني بشدة! الشباب تيأس وتغضب وجميعنا نظلمهم ونقسو عليهم بعدم تقديرهم بعد مشوار من الكفاح والحصول على ميداليات، أو في بداية طريق الأمل.

عبد الرحمن حسين، بطل مصري صغير أمامه مستقبل باهر شرط الدعم والتوجيه، حيث توج عبد الرحمن بثلاث ميداليات متنوعة في منافسات بطولة العالم للشباب الأخيرة ببيرو، بواقع ميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع وميدالية فضية في الخطف، في منافسات وزن 67 كجم.. استمر.

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