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أحمد جودة - القاهرة - يصل القاهرة خلال الساعات المقبلة المغربي أشرف داري لاعب بريست الفرنسي لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.

واتفق النادي الأهلي مع النادي الفرنسي على ضم داري إلى القلعة الحمراء مقابل مليون و٩٠٠ ألف دولار يقوم الأهلي بسداد قيمة الصفقة على دفعتين.

خلال ساعات.. أشرف داري يصل القاهرة للانضمام للاهلي

ومن المنتظر أن يخضع داري للكشف الطبي فور وصوله بأحد المستشفيات الخاصة رفقة أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي.

وسيكون داري ثالث الصفقات التي يبرمها الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري بعد يوسف أيمن ويحيى عطية الله.