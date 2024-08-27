القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفاليكانو في الدوري الإسباني والمعلق

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة البلوجرانا عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب " تيريزا ريفيرو"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي برشلونة ورايو فاليكانو اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

سيتم نقل وإذاعة مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة العرض: HD.

