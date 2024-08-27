نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة والتي تحظى باهتمام كبير من جانب الجمهور.

ويشهد مساء اليوم عدد من المباريات المميزة والحماسية في مختلف البطولات والتي ينتظرها الجمهور من كل مكان.

ويقام مساء اليوم عدد من المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والدوري السعودي، وتحظى هذه المباريات باهتمام كبير من الجمهور.

مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا × إشبيلية – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو × برشلونة – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح × الأهلي – السابعة إلا ربع مساء - على قناة SSC 1

الرائد × القادسية – التاسعة مساء - على قناة SSC 2

الفيحاء × النصر - التاسعة مساء - على قناة SSC 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا (تحديد المتأهلين)

جالاتا سراى × يونج بويز – العاشرة مساء

سبارتا براج × مالمو – العاشرة مساء

ريد بول سالزبورج × دينامو كييف - العاشرة مساء

