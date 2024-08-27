نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق محبي كرة القدم في كل مكان بصفة عامة ومحبي دوري أبطال أوروبا بصفة خاصة خلال الساعات الأخيرة عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، كل ما يتعلق بمواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لهذه المباريات المرتقبة.



ويشهد مساء اليوم الثلاثاء عدد ثلاث من أبرز لقاءات دوري أبطال أوروبا والتي يأتي على رأسها مواجهة جالاتا سراي بنادي يونج بويز.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا (تحديد المتأهلين)

جالاتا سراى × يونج بويز – العاشرة مساء

سبارتا براج × مالمو – العاشرة مساء

ريد بول سالزبورج × دينامو كييف - العاشرة مساء

