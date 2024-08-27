نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الاتحاد السكندري ينهي اتفاقه مع مودرن فيوتشر لضم لاعبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعي نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل زعيم الثغر، أن هشام عادل نبوي "بلحة" لاعب مودرن فيوتشر بات قريبا من الانضمام إلي صفوف الفريق السكندري خلال الميركاتو الحالي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاتحاد أتم الاتفاق مع نادي مودرن فيوتشر علي كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأشار إلي أن صفقة انتقال لاعب مودرن فيوتشر إلي الفريق السكندري ستكلف خزينة النادي 2.5 مليون جنيه.

الاتحاد السكندري يقترب من ضم هشام عادل بلحة

وأوضح أن الاتحاد السكندري أنهي اتفاقه مع هشام عادل بلحة، خلال الجلسة التي جمعت اللاعب مع إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بالنادي، تمهيدا للانضمام إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

وأكد علي وجود اهتمام من جانب زعيم الثغر بالتعاقد مع مدافع فلسطيني دولي "يمتلك جنسية أوروبية"، إلا أنه لا يستطيع الإفصاح عن اسم اللاعب لحين إتمام المفاوضات.

والجدير بالذكر أن الاتحاد قد أعلن عن تولي القبرصي بابافاسيليو القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب أحمد ساري.

ودعم الفريق السكندري صفوفه خلال الميركاتو الحالي بعدد من الصفقات أبرزها، مروان داود ظهير انبي، حامد الجابري لاعب حرس الحدود، أحمد الشيمي لاعب المقاولون.