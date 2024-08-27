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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي فلامينجو البرازيلي اليوم تعاقده مع أليكس ساندرو المدافع السابق ليوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال حر.

فلامينجو البرازيلي يتعاقد مع أليكس ساندرو مدافع يوفنتوس سابقًا

وأوضح فلامينجو أن الظهير الأيسر أليكس ساندرو البالغ من العمر 33 عاما، والذي شارك مع المنتخب البرازيلي في مونديال قطر 2022، انضم للفريق بعقد يمتد حتى 2026.

ولم يشارك أليكس ساندرو في المباريات منذ مايو، حينما رحل عن يوفنتوس بعد تجربة احترافية استمرت عشرة أعوام، فاز خلالها بخمسة ألقاب في الدوري الإيطالي.

كما فاز المدافع البرازيلي بلقب كوبا أمريكا مع منتخب السامبا في 2019 وشارك في ثلاث مباريات مع بلاده في مونديال قطر، تحت قيادة المدرب تيتي، الذي يتولى حاليا تدريب فلامينجو.