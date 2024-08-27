نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الصخرة وسعود عبد الحميد يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 27-8-2024 في السطور التالية:

خلال ساعات.. أشرف داري يصل القاهرة للانضمام للاهلي

يصل القاهرة خلال الساعات المقبلة المغربي أشرف داري لاعب بريست الفرنسي لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.

واتفق النادي الأهلي مع النادي الفرنسي على ضم داري إلى القلعة الحمراء مقابل مليون و٩٠٠ ألف دولار يقوم الأهلي بسداد قيمة الصفقة على دفعتين.

ومن المنتظر أن يخضع داري للكشف الطبي فور وصوله بأحد المستشفيات الخاصة رفقة أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي.

وسيكون داري ثالث الصفقات التي يبرمها الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري بعد يوسف أيمن ويحيى عطية الله.

سعود عبدالحميد يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى روما

كشفت جريدة الشرق الأوسط اللندنية عن اجتياز نجم الهلال والمنتخب السعودي سعود عبد الحميد، للفحص الطبي الذي خضع له قبل ساعتين في العاصمة روما، بنجاح.

وجاء ذلك الفحص تمهيدًا لانتقال اللاعب السعودي إلى نادي روما الإيطالي قبل توقيع عقده الرسمي صباح الثلاثاء.

ووفق ما أفاد به الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فيكلف التعاقد مع سعود عبد الحميد، روما، 2.5 مليون يورو تقريبًا.

ويذكر أن االلاعب السعودي، البالغ من العمر 25 عامًا، يعد أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن حول العالم، حسب البرتغالي جواو كانسيلو.