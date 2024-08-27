نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعود عبد الحميد ضمن قائمة منتخب السعودية لتصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قائمة "الأخضر" استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث (الأخير) بالمجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب السعودي، نظيره الإندونيسي في الخامس من سبتمبر المقبل على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل ضيفًا على منتخب الصين في العاشر من الشهر ذاته على إستاد داليان سويوان.

وضمت قائمة مانشيني 31 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حسين الصبياني، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عباس الحسن، محمد كنو، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، محمد مران، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.

وسيقيم منتخب السعودية معسكرًا إعدًاديًا في محافظة جدة، بدءًا من يوم الجمعة القادم.

يذكر أن المجموعة الثالثة تضم أيضًا منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين برفقة المنتخب السعودي، بالإضافة لمنتخبي إندونيسيا والصين.