نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم تشيلسي الإنجليزي صفقة انتقال البلجيكي الواعد مايك بيندرز حارس جينك، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث أعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع البلجيكي مايك بيندرز حتي يونيو 2032، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

تشيلسي يضم الحارس البلجيكي مايك بيندرز

وأكد البلوز في بيانه الرسمي، أن الحارس البلجيكي البالغ من العمر 19 عاما سيبقي داخل جدران جينك حتي نهاية الموسم الحالي، ثم ينتقل إلي صفوف الفريق الإنجليزي ابتداءا من يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن قيمة صفقة انتقال مايك بيندرز إلي صفوف البلوز بلغت 20 مليون يورو.

