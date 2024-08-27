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رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - حسم تشيلسي الإنجليزي صفقة انتقال البلجيكي الواعد مايك بيندرز حارس جينك، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث أعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع البلجيكي مايك بيندرز حتي يونيو 2032، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

تشيلسي يضم الحارس البلجيكي مايك بيندرز

وأكد البلوز في بيانه الرسمي، أن الحارس البلجيكي البالغ من العمر 19 عاما سيبقي داخل جدران جينك حتي نهاية الموسم الحالي، ثم ينتقل إلي صفوف الفريق الإنجليزي ابتداءا من يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن قيمة صفقة انتقال مايك بيندرز إلي صفوف البلوز بلغت 20 مليون يورو.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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