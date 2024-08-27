نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مانشستر سيتي يحسم موقف كانسيلو من الرحيل للهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على بيع ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو لفريق الهلال السعودي، حسبما أفاد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء.

السيتي يوافق على رحيل كانسيلو للهلال

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مسؤولي الناديين توصلوا لاتفاق يقضي بانتقال كانسيلو للهلال مقابل 25 مليون يورو (9ر27 مليون دولار)، في انتظار حسم التفاوض بشأن البنود الشخصية للاعب.

وسينهي الانتقال للدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) مسيرة كانسيلو مع مانشستر سيتي، التي استمرت 5 سنوات، بعد وصوله للنادي السماوي، قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2019.

وقضى كانسيلو فترة ناجحة في ملعب (الاتحاد)، حيث ساهم في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2021 و2022.

ورغم ذلك، أمضى كانسيلو النصف الثاني من موسم 2022 /2023 على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ الألماني، قبل أن تتم إعارته أيضا لبرشلونة الإسباني طوال الموسم الماضي، حيث شارك مع الفريق الكتالوني في 42 مباراة بجميع المسابقات.

وقام كانسيلو بتمثيل منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) هذا العام في ألمانيا، حيث خرج الفريق من دور الثمانية على يد فرنسا.

لم يشارك كانسيلو حتى الآن في أول مباراتين لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث فاز فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا 2 / صفر على تشيلسي و4 / 1على إيبسويتش تاون.