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أحمد جودة - القاهرة - تحدّث ​فينيسيوس جونيور​، لاعب ​ريال مدريد​، عن الأسباب التي تعيق ناديه عن التتويج بالثلاثية (​الدوري الإسباني​، ​كأس الملك​، و​دوري أبطال أوروبا​).

أوضح أن ​كأس ملك إسبانيا​ تشكل تحديًا كبيرًا لريال مدريد بسبب مواجهاته ضد أندية قوية في هذا الوقت من السنة، مما يجعل تحقيق الثلاثية صعبًا.

فينيسيوس جونيور: هذا ما يعيق تتويج ريال مدريد بالثلاثية

وأشار النجم البرازيلي إلى أن دوري أبطال أوروبا دائمًا ما يكون الهدف الأول للنادي الملكي، يليه الدوري الإسباني، ثم كأس الملك.

وأكد أن كل بطولة لها ضغوطها الخاصة، لكن دوري أبطال أوروبا هو البطولة التي يسعى ريال مدريد للفوز بها باستمرار.