نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. لاعب أرسنال ينتقل إلي بورتو البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم بورتو البرتغالي صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لخوض المنافسات القادمة.

حيث أعلن بورتو عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع البرتغالي فابيو فييرا لاعب ارسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الحالي.

وأكد النادي البرتغالي في بيانه الرسمي، أن لاعب وسط الجانرز سينتقل إلي صفوف الفريق علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بورتو يضم البرتغالي فابيو فييرا

والجدير بالذكر أن فابيو فييرا البالغ من العمر 24 عاما انتقل إلي صفوف الأرسنال صيف 2022 قادما من بورتو البرتغالي بمقابل 35 مليون يورو.

وشارك اللاعب البرتغالي مع فريقه الإنجليزي الموسم الماضي في 16 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 3 تمريرات حاسمة.