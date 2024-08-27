نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم أتالانتا على أعتاب يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق بشأن التعاقد مع الهولندي تيون كوبمينرز نجم خط وسط أتالانتا الإيطالي في فترة الميركاتو الصيفي.



وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن يوفنتوس سيدفع 52 مليون يورو إلى أتالانتا بالإضافة إلى 7 مليون يورو كإضافات مقابل التعاقد مع كوبمينرز.



وأوضح فابريزيو رومانو أن كوبمينرز سوف يوقع على عقد عقد لمدة خمس مواسم مع يوفنتوس.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن تيون كوبمينيرز أراد فقط الإنضمام إلى السيدة العجوز في فترة الميركاتو الصيفي.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن يوفنتوس حدد موعدًا لإجراء الفحوصات الطبية لتيون كوبمينيرز، حيث سيكون الموعد صباح غد الأربعاء.