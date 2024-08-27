نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوربجي يمثل مصر في اجتماع اللجنة العلمية بالاتحاد الدولي للمصارعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الدكتور نبيل الشوربجي أمين صندوق الاتحاد المصري للمصارعة دعوه من الاتحاد الدولي للعبة لحضور اجتماعات اللجنة العلمية واللتي ستقام على هامش بطولة العالم تحت 23 عاما في ألبانيا خلال الفترة من 25 وحتى 28 اكتوبر المقبل.

واوضح الدكتور نبيل الشوربجي أنه سيقدم خلال الاجتماع مقترحات لتعديل بعض مواد قوانين المصارعه الرومانية والتى من شانها ان تساعد على ان تكون اللعبة اكثر ديناميكية وسرعه وتشويق.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود قد عقد جلسة لبحث خطة الإعداد للمرحلة المقبلة والتي تشمل المشاركة في البطولات العالمية والقارية وبطولات الرانك العالمي في حضور اللاعبين عبداللطيف منيع ومحمد جبر.

و حرص مجلس الإدارة على دعم اللاعبين وتحفيزهم من أجل العمل بكل قوة خلال الفترة المقبلة من أجل اعتلاء منصات التتويج القارية والعالمية خاصة وان الثنائي لديهم قدرات كبيرة تؤهلهم للمنافسة على كل الألقاب.