نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى عسل ينضم لصفوف نادي بالم هيلز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت شركة بالم هيلز عن انضمام بطل الإسكواش مصطفى عسل، المصنف الثالث عالميًا، إلى صفوف نادي بالم هيلز الرياضي ليمثله في كبرى البطولات المحلية والعالمية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية "بالم هيلز" لدعم وتعزيز الرياضة، والتي تشمل استقطاب أفضل المواهب في مختلف الرياضات الفردية والجماعية وتطوير مستواها للصعود لمنصات التتويج ونقل خبراتهم للشباب والنشء لإعداد أبطال للمستقبل.



بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لشركة بالم هيلز لدعم الرياضة، وخاصة من خلال رعايتها للأبطال المشاركين في دورات الألعاب الأوليمبية، بداية من أولمبياد باريس 2024 وصولًا إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، مع التركيز على إعداد الأبطال وتأهيلهم للفوز بميداليات.



وقعت شركة بالم هيلز، عقد رعاية لبطل الإسكواش مصطفى عسل، لتوفير كل الإمكانات اللازمة للاعب لتطوير مستواه للتتويج بالبطولات الكبرى، وتحسين مركزه في التصنيف العالمي، إضافة إلى دعم جهود الشركة في الاستثمار الرياضي من خلال إعداد أبطال مصريين للحفاظ على ريادة لعبة الإسكواش لتحقيق ميداليات ذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.



في هذا الصدد قال السيد/ طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، إن استراتيجية الشركة للاستثمار الرياضي قائمة على إنشاء أندية رياضية وفقا للمعايير العالمية بشرق وغرب القاهرة، وتعتزم بالم هيلز إطلاق خطة شاملة لدعم المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، وإمدادهم بأفضل الوسائل التدريبية، ودعمها بكل السبل لتحقيق إنجازات للرياضة المصرية وتشريف مصر في البطولات العالمية وتعزيز مكانتها في الساحة الرياضية على المستوى القاري والعالمي، إقرارًا بأهمية الاستثمار الرياضي في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه قال السيد/ طارق عطية، رئيس مجلس إدارة شركة بالم سبورتس، إن نادي بالم هيلز استطاع خلال فترة قصيرة استقطاب اثنين من أفضل لاعبي الإسكواش في العالم وهما نوران جوهر، ومصطفى عسل لاستمرار العمل على تطوير رياضة الإسكواش في مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى جهود نادي بالم هيلز في إعداد معسكرات تدريبية للشباب، وتطوير المواهب للفوز بالبطولات القارية والدولية. وأضاف نثق في أن ينجح البطل مصطفى عسل في تحقيق ما نستهدفه في لعبة الإسكواش وهو الحفاظ على ريادة مصر للعبة".

من جهته، أعرب بطل الإسكواش مصطفى عسل عن امتنانه للفرصة التي أتيحت له للانضمام إلى نادي بالم هيلز الرياضي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون إضافة مهمة ونقطة تحول لمسيرته الرياضية علي المستوي المعنوي والإحترافي. وأضاف عسل أنه على يقين بأن هذه الفرصة ستساهم بشكل كبير في تطوير خبراته وتعزيز أدائه الرياضي، ويتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات والتألق في البطولات القادمة.



جدير بالذكر أن مصطفى عسل، قد حقق إنجازات غير مسبوقة في لعبة الإسكواش، أبرزها تصدر التصنيف العالمي في عام 2023، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ اللعبة يصل إلى هذا التصنيف، كما توج "عسل" بالعديد من البطولات العالمية، منها بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش لعام 2024، وبطولة "هيوستن" في عام 2022، كما فاز ببطولة العالم للشباب مرتين في عامي 2019 و2020، مما يؤكد اصراره على التميز في رياضة الإسكواش وتعزيز مكانته كأحد أفضل لاعبي الإسكواش في العالم.